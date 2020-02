Una donna di 73 anni è stata investita da un'auto questa mattina a Cesano Maderno (Monza e Brianza) e ha riportato contusioni, escoriazione e la parziale amputazione di un lobo auricolare. La chiamata al 118 è scattata alle 8.14 di oggi, venerdì 14 febbraio.

Donna investita a Cesano Maderno: subisce l'amputazione parziale di un orecchio

Sul posto, in via Po, è arrivata un'ambulanza che ha soccorso la pensionata in codice giallo. La donna è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza.La pensionata coinvolta nell'incidente ha riportato alcune ferite, ma non risulta in pericolo di vita. Sono stati allertati gli agenti della polizia locale di Cesano Maderno per i rilievi del caso. Resta da ricostruire la dinamica dell'investimento e le eventuali responsabilità.

Tragica caduta con lo scooter: morta una donna di 39 anni

Più tragiche le conseguenze di un incidente avvenuto giovedì 13 febbraio a Ceresara (Mantova), dove la 39enne Rachele Marino, madre di due ragazzi, ha perso la dopo aver perso il controllo del suo scooter, che è andato a sbattare contro un albero. Avrebbe perso il controllo del mezzo mentre tornava a casa dal lavoro. Sul posto è accorso un equipaggio del 118 con un’ambulanza ed è stato fatto decollare un elicottero da Brescia, ma tutti gli sforzi sono risultati vani. La donna lascia il marito e due figli di 15 anni e 8 anni.