Una disavventura a lieto fine. I vigili del fuoco hanno salvato un cerbiatto in difficoltà, che era rimasto intrappolato in un canale e rischiava di annegare. È accaduto attorno alle 7.45 di oggi, venerdì 1 maggio, a Cerro al Lambro, nell'hinterland milanese.

Cerro al Lambro, vigili del fuoco salvano un cerbiatto caduto in un canale

L'involontario protagonista della vicenda era solo e spaventato, non riusciva a raggiungere la riva del canale "Marocco", non lontano dal fiume Lambro. Alcuni passanti lo hanno notato e hanno avvertito le autorità. Per recuperare il cerbiatto è stato quindi necessario l'intervento dei pompieri del comando provinciale di Milano, che si sono immersi con una muta protettiva e lo hanno accompagnato al sicuro. L'animale è stato rassicurato e accudito, le sue condizioni erano buone.

Cologno Monzese: sette anatroccoli intrappolati in un tombino salvati dai pompieri

Qualche settimana fa un'altro intervento in aiuto di animali in difficoltà a Cologno Monzese, alle porte di Milano. I vigili del fuoco avevano recuperato sette anatroccoli intrappolati in un tombino in strada e li avevano riportati alla mamma. A lanciare l'allarme era stata una passante che, appena uscita dalla stazione della metropolitana, aveva sentito pigolare i pulcini. Non vedendo nessuno aveva iniziato a cercarli e alla fine aveva realizzato che gli animaletti presumibilmente spaventati erano finiti nel tombino. In pochi minuti tutti e sette gli anatroccoli erano stati portati in salvo dai pompieri.