Sette anatroccoli intrappolati in un tombino in strada sono stati salvati dai vigili del fuoco che li hanno così affidati di nuovo alla mamma: è accaduto questa mattina alle porte di Milano, nel comune di Cologno Monzese. A lanciare l'allarme è stata una passante che in uscita dalla stazione della metropolitana ha sentito pigolare alcuni anatroccoli, non vedendo però nessuno intorno a sé ha iniziato a cercarli per capire dove fossero, fino a quando ha realizzato che gli animaletti presumibilmente spaventati erano finiti nel tombino in strada.

La donna ha immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che si sono attivati per recuperare i piccoli animali. In pochi minuti tutti e sette gli anatroccoli sono stati portati in salvo e affidati alla mamma che ha assistito agitata alle operazioni di salvataggio. L'intervento dei vigili del fuoco del comando di via Messina è avvenuto in via XXV aprile a Cologno Monzese: una sorta di normalità in questo momento