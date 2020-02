in foto: L’incendio nel palazzo Aler a Cernusco sul Naviglio

Tragedia nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 27 febbraio, a Cernusco sul Naviglio, paesino in provincia di Milano. Verso le 8.35, in un incendio scatenatosi al terzo piano di un palazzo dell'Aler, hanno perso la vita due persone di 80 e 52 anni, rispettivamente madre e figlia, e costretto gli operatori sanitari a portarne in ospedale altre sette. In totale sono 24 le persone rimaste coinvolte. Ne dà comunicazione l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che specifica come quattro delle sette persone trasportate al pronto soccorso siano state trasferite all'ospedale di Cernusco sul Naviglio mentre le altre tre a quello di Melzo.

L'arrivo dei soccorsi, salvo un disabile

Quattordici persone hanno invece rifiutato il trasporto in ospedale. Nel rogo è rimasto coinvolto anche un paziente disabile che però fortunatamente non ha avuto bisogno di essere portato al pronto soccorso dopo una prima valutazione medica. In totale, hanno raggiunto il luogo dell'incidente due automediche, una auto infermieristica e sette ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Saranno proprio loro ora a dover stabilire le cause di quanto accaduto al terzo piano della palazzina.

L'Aler: Nell'edificio operati interventi di adeguamento agli impianti

E mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare per mettere in sicurezza l'area, l'Aler – tramite una nota – conferma quanto accaduto. "Da un primo rilievo – si legge -, l’incendio si è propagato da un appartamento della scala E, abitata complessivamente da 15 famiglie", all'interno del quale vi erano quattro persone. Due di loro risultano essere le vittime confermate dal primo bilancio. L'Aler specifica poi che "con il Sindaco e tutta l’Amministrazione di Cernusco è stata individuata e allestita in caso di necessità una palestra adiacente per garantire la permanenza alle famiglie evacuate", dove è stato reso disponibile tutto quanto necessario per garantire una prima assistenza. Infine, un dettaglio sul palazzo che ha preso fuoco: "L’edificio è stato recentemente oggetto di intervento di adeguamento degli impianti", conclude la nota.

Domenica 23 febbraio rogo in un magazzino della catena "Acqua e Sapone"

Solo qualche giorno fa, domenica 23 febbraio, ad Abbiategrasso un magazzino della catena di negozi "Acqua e Sapone" ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e di Pavia che hanno unito le forze per domare le fiamme. L'allarme era scattato poco dopo le 10 di mattina quando alcuni residenti sono accorti del fumo proveniente dal magazzino. L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero sino all'edificio adiacente che ospita un negozio di articoli per animali. Nell'incidente sono rimaste intossicate due persone che, trasportate in pronto soccorso, non avrebbero destato preoccupazioni circa le loro condizioni di salute.