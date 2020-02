Un incendio si è sviluppato nella mattinata di ieri, domenica 23 febbraio, all'interno di un magazzino ad Abbiategrasso: le fiamme hanno avvolto in poco tempo la struttura che è risultata appartenere alla catena di negozi "Acqua e Sapone". Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco con diversi mezzi provenienti sia da Milano che da Pavia: l'allarme è scattato intorno alle 10 di ieri quando alcuni residenti hanno scorto il fumo provenire dal magazzino sito in via Dante Alighieri ad Abbiategrasso, alle porte di Milano, lungo la Vigevanese.

Due persone intossicate in ospedale

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio potesse espandersi anche al vicino punto vendita Maxi Zoo che divide il capannone proprio con il magazzino di Acqua e Sapone: parte della struttura è andata comunque danneggiata, anche se in minima parte. I vigili del fuoco hanno anche evacuato gli esercizi commerciali nei pressi del capannone: due le persone rimaste intossicate e trasportate in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale, le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul luogo dell'incendio sono accorsi anche i carabinieri di Abbiategrasso che hanno sigillato la struttura ed avviato un'indagine per capire le cause del rogo e capire se possa esserci un dolo, mentre i pompieri hanno provveduto a liberare il magazzino da dove si suppone siano partite le fiamme per mettere in sicurezza l'intero capannone.