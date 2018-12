in foto: Foto di repertorio

È stata travolta da un'auto mentre portava a spasso il suo cane. Così è morta Clementina Sangiovanni, 74enne di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 in via Papa Giovanni XXIII, a poca distanza dall'abitazione della donna. Clementina era uscita per la consueta passeggiata col suo cane: mentre attraversava la strada è stata però travolta da un'auto guidata da una ragazza e scaraventata a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza, oltre alla polizia stradale di Lecco e ai carabinieri. La donna, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Merate, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altre che constatarne il decesso. Illeso il cagnolino, rimasto improvvisamente senza la sua padrona.

La giovane automobilista rischia l'accusa di omicidio stradale

Resta adesso da capire l'esatta dinamica dell'incidente: stando alle prime informazioni la vettura guidata dalla giovane stava viaggiando in direzione del semaforo di Cernusco mentre non è chiaro se la donna stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali oppure no. Dopo che la dinamica dell'incidente sarà accertata si valuteranno le eventuali responsabilità da parte della giovane automobilista, che rischia l'accusa di omicidio stradale.