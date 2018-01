Doveva scontare una condanna per rapina e reati legati al possesso di stupefacenti, inflittale dal tribunale di Milano. Ma una donna di 33 anni, cittadina peruviana, subito dopo la sentenza aveva fatto perdere le sue tracce, diventando un vero e proprio fantasma. La 33enne si è però materializzata d'improvviso all'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, dove nei giorni scorsi si è ricoverata per sottoporsi a un intervento chirurgico. Per sua sfortuna, nonostante il lungo periodo di latitanza la donna non era scomparsa dai "radar" dei carabinieri, che continuavano a cercarla. E così, subito dopo il ricovero, la presenza della 33enne nel nosocomio di Cernusco è stata segnalata ai militari della compagnia di Cassano d'Adda: i carabinieri hanno atteso che la donna si sottoponesse all'intervento chirurgico e successivamente l'hanno arrestata.

La donna è piantonata in ospedale.

I reati contestati alla 33enne risalgono al 2006 e al 2010 e sono stati commessi a Milano. La donna, come riporta una nota dei militari dell'Arma di Cassano d'Adda, era destinataria di un "ordine di esecuzione di pene concorrenti" dopo la sentenza del tribunale milanese. La sua latitanza è finita su un letto di ospedale, dove adesso la 33enne si trova piantonata, in attesa che si concluda il decorso post-operatorio. Poi, per lei, probabilmente si apriranno le porte del carcere.