in foto: (Immagine d’archivio)

Voleva solo vendere delle rose ad alcuni ragazzi incontrati in discoteca. Ma un uomo di 51 anni, di nazionalità bengalese, anziché un normale rifiuto ha rimediato un pugno in faccia. L'episodio è avvenuto a Milano, all'interno di una discoteca che si trova in via Padova, il "Bambù club". Ad aggredire il venditore di rose è stato un ragazzo di 21 anni originario dell'Est Europa e irregolare in Italia. Il giovane si trovava in compagnia di tre suoi amici, anche loro dell'Est Europa e irregolari: era ubriaco e, quando è stato avvicinato dal 51enne, si è infastidito e lo ha aggredito. Il pugno ha raggiunto il venditore di rose in pieno volto, facendogli perdere conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il 51enne è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Milano, dove è stato ricoverato in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita. Per il suo aggressore sono scattate le manette con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.