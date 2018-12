in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 49 anni, Stefano Amicarelli, è morto nella notte in un incendio divampato nella sua abitazione a Castiglione Olona, in provincia di Varese. L'uomo sarebbe rimasto intrappolato, molto probabilmente nel tentativo di spegnere il rogo. L'incendio è divampato attorno all'una di notte in una villetta che si trova in via Papa Giovanni XXIII dove il 49enne, geometra molto conosciuto in città, viveva con i genitori e aveva anche il suo studio. Padre e madre del 49enne sono riusciti a uscire in tempo dalla villetta e si sono salvati: il figlio invece sarebbe rimasto bloccato al piano terra ed è purtroppo morto tra le fiamme che hanno completamente distrutto l'abitazione. La vittima era il fratello del comandante della polizia locale di Castiglione Olona: il sindaco del paesino, Emanuele Poretti, ha parlato di "una tragedia che colpisce tutti".

Le cause dell'incendio sarebbero accidentali

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere il rogo, le cui fiamme hanno pericolosamente lambito anche le villette vicine. I pompieri continuano a lavorare anche in mattinata per spegnere gli ultimi focolai: la strada è ancora chiusa al transito di veicoli e pedoni e nell'aria continua a sentirsi l'odore acre della combustione. L'abitazione di famiglia degli Amicarelli era una struttura a due piani con le travi in legno, come molte case vicine: le fiamme si sono dunque propagate in fretta. Solo una volta che l'incendio sarà completamente spento se ne potranno determinare le cause, che comunque secondo i primi accertamenti sarebbero accidentali.