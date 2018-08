in foto: Alcuni degli ovuli recuperati dal corpo del corriere della droga 29enne

Stava rientrando in Italia a bordo di un pullman turistico dal valico di Como-Brogeda con un bagaglio molto particolare. Un ragazzo di 29 anni, di nazionalità nigeriana e residente a Modena, trasportava con sé quasi un chilo di cocaina: per nasconderla aveva scelto il posto ritenuto più sicuro, il proprio corpo. Il ragazzo aveva infatti ingerito oltre 80 ovuli contenenti la sostanza stupefacente: poi era salito sul bus con la speranza di non incorrere in controlli. Non gli è però andata bene: al confine il pullman è stato fermato dai militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali. La scoperta tra i bagagli di una valigia abbandonata con all'interno circa un chilo di marijuana ha spinto i finanzieri ad approfondire i controlli sui passeggeri. A destare i maggiori sospetti è stato proprio l'atteggiamento del 29enne: si è mostrato agitato e, interrogato dai militari sul suo viaggio, ha risposto in modo evasivo e contraddittorio. Il fatto di aver affermato di rientrare da un viaggio di più giorni, ma di non avere alcun bagaglio con sé, ha ulteriormente convinto le Fiamme gialle ad approfondire i controlli nei suoi confronti.

Il 29enne è stato quindi condotto all'ospedale Sant'Anna di Como per essere sottoposto a un esame radiografico, necessario per verificare se trasportasse o meno sostanza stupefacente. Gli esami hanno confermato i sospetti dei finanzieri, evidenziando corpi estranei, verosimilmente ovuli, all'interno dell'addome. Il 29enne è rimasto quindi piantonato per due giorni in ospedale, il tempo necessario per permettere ai medici di recuperare 80 ovuli risultati contenere circa 800 grammi di cocaina. Per il ragazzo è scattato l'arresto con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti: rischia una pena che va dai 6 ai 20 anni di reclusione e una multa che può andare dai 26mila ai 260mila euro. Il giovane è tutt'ora ricoverato e piantonato in ospedale, in attesa della completa espulsione di tutti gli ovuli ingeriti. La cocaina finora recuperata è stata sequestrata dalle Fiamme gialle assieme a quattro telefoni cellulari e altri oggetti utili allo sviluppo delle indagini, volte a individuare la provenienza della droga.