in foto: (Immagine di repertorio)

Sei persone sono state arrestate e diversi documenti falsi sequestrati nell'ambito di un'operazione della polizia di Stato, denominata "El Carajo". L'inchiesta ha portato alla scoperta di una sorta di centrale per la produzione di documenti falsi validi per l'espatrio a Milano. Nel corso delle indagini, affidate alla squadra mobile del capoluogo lombardo, diretta da Lorenzo Bucossi, i poliziotti hanno sequestrato 26 documenti di vario tipo oltre a settemila euro in contanti, probabilmente frutto dell'attività di compravendita dei documenti. Sono stati sequestrati sette passaporti sudamericani, 13 patenti di guida sia nazionali sia di vari Paesi, sempre del Sud America, oltre a sei carte d'identità peruviane e cilene. Un esercizio commerciale posto in via Padova, una delle strade più multiculturali della città, è stato sequestrato. Sei le persone finite in carcere, tutti cittadini sudamericani: l'accusa per loro è di associazione a delinquere finalizzata alla fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio.