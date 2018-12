Un incidente rocambolesco che ha visto coinvolte due donne, forse coetanee, è accaduto a Cellatica, nel Bresciano. Una delle due era a bordo di una Toyota Rav che da Brescia si dirigeva verso Gussavo, quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura ed è finita contro i cancelli che delimitano la scuola media del paese: l'auto forse per la forte velocità si è impennata ed è finita lateralmente a quel muretto di via Caporalino. La vettura nel finire fuori strada ha investito in pieno una donna uccidendola, la malcapitata stava camminando proprio lungo quel tratto di strada al momento dell'incidente.

Ancora sconosciuta l'identità della vittima

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con due ambulanze e un'automedica. Purtroppo la donna travolta dalla Toyota era già deceduta. Con loro anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora sconosciuta l'identità della vittima, la donna non aveva con sé alcun documento. Si tratta di un nuovo tremendo incidente avvenuto nel Bresciano, ormai teatro di numerosi sinistri in cui spesso ci sono delle vittime, l'ultima, deceduta questa mattina, è stata la 77enne Luciana Lodolo, investita sulle strisce pedonali a Brescia lo scorso 3 dicembre.