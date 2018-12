È morta dopo due settimane di agonia agli Spedali Civili di Brescia la donna di 77 anni investita mentre attraversava sulle strisce pedonali lo scorso 3 dicembre. La vittima, Luciana Lodolo, stava attraversando, la strada in viale Venezia, poco lontano dall'appartamento nel quale viveva con le proprie sorelle: erano le 18 del pomeriggio e una Mercedes guidata da un giovane l'ha centrata in pieno e scaraventandola a quasi 10 metri di stanza dal luogo dell'impatto. Le amiche che erano con lei sono rimaste illese, mentre la donna è stata lasciata a terra priva di sensi.

Il Codacons: "Fissare il limite a 30 chilometri"

Nonostante l'intervento immediato di un'ambulanza e un'automedica giunte sul posto poco dopo l'incidente le condizioni della donna erano apparse da subito molto critiche: dopo essere stata trasportata al Civile in codice rosso, la 77enne è stata ricoverata ma non ha mai ripreso conoscenza. E così, dopo più di due settimane, è morta. Ora gli agenti della polizia intervenuti al momento del sinistro dovranno indagare su quanto accaduto per ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità del giovane alla guida della vettura che ha travolto l'anziana signora. Nel frattempo, come riportato da diverse fonti, il Codacons ha annunciato un esposto nei confronti del Comune di Brescia per istituire il limite dei 30 chilometri orari.