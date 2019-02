Una Milano in Cina: con tanto di Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco a addirittura due Torri del Filarete. Si trova a Wuqing, tra Pechino e Tianjin. Non si tratta di una città vera e propria, ma di un centro commerciale interamente dedicato al design dove sono riprodotti alcuni dei più celebri monumenti di Milano e non solo. L'esistenza del "Creativo design space" non è una novità, dal momento che la cittadella è stata ideata nel 2016. Ma è una curiosità che non tutti, soprattutto a Milano, conoscono. E recentemente il progetto curato dallo studio "Cotefa ingegneri e architetti" è tornato d'attualità: il Creativo design space si è infatti aggiudicato il "German design award retail architecture 2019", un prestigioso riconoscimento di settore. La motivazione è la seguente: "È impressionante come lo stile architettonico classico della celebre Galleria Vittorio Emanuele di Milano sia stato grandiosamente trasposto nel centro commerciale cinese".

Un Grand tour nelle bellezze architettoniche italiane

Basta dare un'occhiata alle immagini pubblicate dalla pagina Facebook dello studio di ingegneri e architetti, fondato a Brescia nel 1974 dal compianto ingegner Enzo Ragni, per rendersi conto di quanto lo spirito di Milano e di altre città italiane permei il mall. Nei 50mila metri quadri della cittadella dello shopping, oltre a palazzi e scorci celebri del capoluogo lombardo (dal Palazzo della Ragione ad alcune vie di Brera), compaiono infatti una riproduzione di piazza del Campidoglio a Roma o della villa medicea di Artimino, in provincia di Prato. Qualcuno naturalmente potrà storcere il naso davanti a questa trasposizione di bellezze architettoniche italiane, ma chi ha realizzato il Creativo design space assicura che si tratta di un tributo al Bel paese, senza alcuna volontà di scimmiottarlo né imitarlo.