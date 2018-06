Mattinata di disagi quella di oggi, giovedì 14 giugno, per tantissimi fruitori del trasposto pubblico in Lombardia. Nella notte, infatti, è avvenuto un copioso furto di rame nelle vicinanze della stazione di Voghera, nella provincia di Pavia. I cavi di rame rubati erano però quelli che regolano la circolazione ferroviaria proprio della vicina stazione: il furto ha così mandato il tilt la circolazione su tutta la linea che collega Milano a Tortona. I tecnici di Rfi – Reti ferroviarie italiane – si sono immediatamente portati sul posto per cercare di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Per ridurre i disagi, nel frattempo, sono stati istituti degli autobus sostitutivi per coprire l'intera tratta Milano-Tortona. Disagi e rallentamenti alla circolazione ferroviaria sono stati ravvisati anche le altre tratte che passano dal nodo di Voghera, come i treni in partenza da e per Alessandria, Genova e Piacenza.