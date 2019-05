Sono giorni di ansia per la famiglia di Valerio Manzotti, 39enne residente a Castel Rozzone, in provincia di Bergamo. Da lunedì 27 maggio l'uomo, originario di Treviglio, è scomparso e di lui non si hanno più notizie. I famigliari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e hanno anche lanciato diversi appelli sui social e sui giornali locali chiedendo a chiunque dovesse avere informazioni sul loro parente di contattare le forze dell'ordine. Stando a quanto ricostruito finora, Valerio si sarebbe allontanato da casa a bordo di un camper color crema e azzurro, targato TO43145G: le ricerche del mezzo sono in corso in tutta la provincia di Bergamo.

Valerio non dà sue notizie da lunedì

Valerio è alto un metro e 85 centimetri ed è di corporatura magra. Ha i capelli rasati e gli occhi marroni. Stando alle informazioni condivise sulla sua pagina Facebook, lavora in banca, ha un figlio (con il quale è ritratto sorridente in molte foto) ed è impegnato in una relazione sentimentale. Non sono noti i motivi del suo allontanamento: le ricerche sono affidate ai carabinieri della compagnia di Treviglio. Un messaggio sulla scomparsa del 39enne, corredato di foto, è apparso anche sul gruppo Facebook "Sei di Castel Rozzone se…", sul quale lo stesso Valerio in passato aveva pubblicato diversi post.