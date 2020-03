in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Un'auto ha travolto un ciclista di 80 anni che stava percorrendo via Gasparoli, alla periferia della cittadina del Varesotto e non distante dallo svincolo della Pedemontana. Stando a quanto ricostruito, all'origine dell'incidente vi sarebbe un malore accusato dal conducente della vettura, un uomo di 57 anni, mentre era al volante: l'uomo non è più riuscito ad avere il controllo dell'auto che ha sterzato improvvisamente investendo l'anziano ciclista che procedeva a bordo strada.

Per l'automobilista non c'è stato niente da fare: è morto a causa del malore

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza, alla quale la chiamata di soccorso è arrivata attorno alle 9, ha inviato tre ambulanze e un'automedica. Il ciclista era rimasto incastrato sotto il mezzo: è stato liberato dai vigili del fuoco ed è poi stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Busto Arsizio. A subire le conseguenze più gravi è stato il conducente dell'auto: l'uomo è stato soccorso in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gallarate, dove è arrivato circa mezz'ora dopo l'incidente. I medici non sono però riusciti a salvargli la vita e, come riportato dalla testata locale "la Prealpina", non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, che hanno ricostruito la dinamica.