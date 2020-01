in foto: Mario Cattaneo

La notte del 10 marzo 2017 sparò a un ladro che, con alcuni complici, era entrato nel suo locale per rubare. Il tribunale di Lodi ha assolto l'oste di Casaletto Lodigiano Mario Cattaneo dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa.

Legittima difesa: assolto l'oste Mario Cattaneo

Fu il colpo partito dal suo fucile a uccidere il 32enne Petre Ungureanu, colpito alla schiena mentre si allontanava. Il suo corpo era stato poi trascinato via dai complici e abbandonato poco lontano. Cattaneo, dopo la pronuncia della sentenza, è rimasto per diversi minuti seduto sulla sua sedia. In mattinata il procuratore di Lodi Domenico Chiaro e il sostituto Emma Vittorio avevano chiesto una condanna a tre anni per il 70enne. Era stato inoltre chiesto al giudice di valutare eventuali profili penali relativi all'attendibilità delle testimonianze rese dalla moglie e dal figlio del ristoratore.

Esultano Salvini e Fontana

Esulta il leader della Lega, Matteo Salvini: "Grazie alla nuova legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega il ristoratore Mario Cattaneo è stato assolto", ha dichiarato pochi minuti dopo la lettura del dispositivo della sentenza. Esprime soddisfazione anche il governatore lombardo Attilio Fontana: "Lo abbiamo convintamente sostenuto, con il rimborso delle spese legali previste nei confronti dei soggetti accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa". Il rimborso delle spese legali per chi si difende dall’accusa di eccesso di legittima difesa è previsto da un legge regionale entrata in vigore nel 2015. Per questo motivo Cattaneo ha ricevuto dalla Regione 30mila euro per il pagamento delle spese processuali.