in foto: L’incendio ad Aprica (Foto Vigili del fuoco)

Un incendio ha distrutto parte di un'abitazione ad Aprica, nota località montana in provincia di Sondrio. Le fiamme sono divampate nella prima mattinata di oggi 6 gennaio, giorno dell'Epifania, in un edificio che si trova in via Panoramica. Sul posto, attorno alle 7, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Sondrio e dei distaccamenti di Tirano, Aprica e Ponte. I pompieri hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo, che ha interessato il tetto dell'edificio, una tipica costruzione di montagna con ampio utilizzo di legno, e la mansarda. Grazie all'utilizzo di un'autoscala e di un'autobotte i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme che avevano però nel frattempo fatto danni ingenti: buona parte della copertura dell'abitazione e dell'appartamento mansardato sono infatti andati distrutti.

Nessuno è rimasto ferito

Per fortuna in ogni caso non si sono verificati feriti né intossicati: per la gente del posto solo tanta paura, anche perché dall'incendio si è sprigionata un'alta colonna di fumo che è stata visibile da grande distanza. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite fino al completo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell'abitazione: resta adesso da capire cosa abbia provocato l'incendio.