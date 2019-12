È stato ufficialmente raggiunto l'accordo che stabilisce il passaggio di proprietà di 28 punti vendita ad insegna Auchan presenti in Lombardia, da Conad a Carrefour Italia. I due colossi del mondo della distribuzione alimentare hanno definito i termini contrattuali nella giornata di venerdì 13 dicembre. Grazie a una nota diffusa da Carrefour si viene a sapere che grazie all'intesa raggiunta "Il Gruppo rafforza il proprio presidio in un'area geografica, quella lombarda, dalle forti potenzialità di sviluppo a favore di formati sempre più in linea con le nuove abitudini di acquisto dei consumatori italiani". L'accordo si riferisce a 28 supermercati, di dimensione compresa tra i 150 e 600 metri quadri di superficie, dislocati per la maggior parte sul territorio di Milano. La notizia arriva a meno di un mese di distanza dalle proteste in piazza Duomo dei lavoratori Auchan passati sotto il controllo di Conad, che lamentavano della scarsa sensibilità della nuova proprietà nei confronti del personale protestando contro gli oltre 6mila esuberi promessi dalla società cooperativa di distribuzione.

Nel 2020 saranno definiti i dettagli

Dopo il passaggio di consegne da Conad a Carrefour Italia dei 28 punti vendita, restano da definire tutti i termini dell'operazione. I dettagli non sono ancora stati resi noti, bisognerà aspettare i primi mesi del prossimo anno per scoprire qualcosa di più. L'unica notizia che trapela fino a questo momento è che le varie modifiche non riguarderanno in alcun modo il personale di vendita, che non dovrebbe subire tagli o variazioni contrattuali di nessun tipo. Intanto l'influenza di Carrefour in Italia non sembra arrestarsi.