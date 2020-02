in foto: (Immagine di repertorio)

È morta la donna di 64 anni che stamattina è rimasta vittima di un incidente a Caronno Pertusella, paese in provincia di Varese. Soccorsa dagli operatori del 118 poco dopo le 10, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Garbagnate Milanese dove, poco dopo, a causa delle ferite riportate, è spirata. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i carabinieri di Saronno e la polizia locale di Caronno Pertusella per effettuare tutti i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione, la donna, in sella alla sua bicicletta, sarebbe stata urtata da un camion della nettezza urbana durante una manovra in retromarcia.

Donna investita da una moto a Milano, portata al San Carlo in codice rosso

Ieri sera, lunedì 17 febbraio, a Milano, un altro grave incidente ha visto una donna di 72 anni rimanere vittima di un investimento. La 72enne è stata travolta da una moto mentre attraversava in piazza Diocleziano, all'altezza di via Cenisio, verso le 18.40. Trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Carlo, è in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Al momento dell'arrivo presso il presidio ospedaliero, comunque, era cosciente. Secondo quanto ricostruito, sarebbero diversi i testimoni che hanno assistito alla scena, gli stessi che hanno chiamato i soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti con un'ambulanza e un'automedica, supportati dalla polizia locale. Gli agenti hanno poi fatto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare la posizione del centauro e le sue eventuali responsabilità per l'accaduto.