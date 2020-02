in foto: Immagine di repertorio

Stava attraversando in piazza Diocleziano angolo via Cenisio quando una moto l'ha travolta in pieno: la donna 72 anni è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale al San Carlo dove è giunta in codice rosso. L'allarme è scattato nella serata di ieri a Milano quando intorno alle 18.40 l'anziana signora era in zona Cenisio ed è stata investita dal mezzo a due ruote. Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno così allertato i soccorritori. Sul posto sono accorsi immediatamente i medici del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme con gli agenti della polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire l'incidente.

La donna ha riportato un grave trauma toracico

La donna stando a quanto trapelato avrebbe riportato diverse ferite e traumi, tra questi il più grave sarebbe un trauma toracico che ha le ha causato problemi respiratori mentre si indaga su una possibile frattura all'anca. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo: le sue condizioni sarebbero piuttosto serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dell'arrivo in nosocomio la donna era comunque cosciente. Secondo quanto ricostruito invece finora dagli agenti della locale sembra che la donna stesse attraversando quando è sopraggiunta la moto che l'ha travolta: la posizione del centauro è ora al vaglio della polizia.