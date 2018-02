Il Carnevale ambrosiano o Carnevalone si appresta a entrare nel vivo, con le feste diffuse nei diversi municipi che domani, sabato 17 febbraio, animeranno la città. Ed è proprio nell'ambito dei festeggiamenti carnevaleschi che, negli scorsi giorni, la polizia locale di Milano ha condotto due diverse operazioni contro l'abusivismo commerciale. Il bilancio complessivo è impressionante: oltre 35mila pezzi di articoli di carnevale e giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dai "ghisa", con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e della Camera di Commercio. Il primo blitz risale allo scorso 6 febbraio, nel corso di un’attività di controllo in due negozi in zona Sarpi e via Porpora. I vigili del nucleo anti abusivismo hanno trovato articoli di carnevale e giocattoli non a norma, sequestrando complessivamente 1.050 articoli contraffatti, in prevalenza vestiti e maschere di personaggi della Marvel e giocattoli. Altri 3.500 articoli di carnevale sono stati sottoposti a sequestro amministrativo perché privi dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle direttive europee. Tre le persone indagate per i reati di contraffazione, ricettazione, frode in commercio e per immissione sul mercato comunitario di prodotti pericolosi: sono i titolari dei due esercizi commerciali.

Il secondo ingente sequestro nella Chinatown di Paolo Sarpi.

Il secondo sequestro di giocattoli è scattato ieri in zona Paolo Sarpi, la cosiddetta Chinatown di Milano. È stato ancora più ingente: 26mila i giocattoli importati illegalmente (l'etichetta riportava un importatore inesistente) e che quindi non rispettavano le norme di certificazione europea. Oltre a questi articoli i vigili hanno scoperto oltre duemila giocattoli e articoli di vario genere contraffatti e 2.600 prodotti inseriti in Rapex, il sistema di allerta europea sui prodotti pericolosi. Non è finita: nel blitz dei vigili sono finite circa 25mila batterie e accumulatori d’energia immessi sul mercato in violazione alle norme ambientali sul limite dei metalli pericolosi in esse contenuti e sul corretto smaltimento: "L’attenzione dell’unità anti abusivismo è sempre molto alta, ma aumenta in particolar modo in occasione delle festività quando viene immesso nel mercato un gran numero di articoli per far fronte all’aumento di richieste da parte dei consumatori – ha detto il comandante della polizia locale, Marco Ciacci – L’attività della polizia locale è volta a contrastare questo fenomeno e a tutelare le persone che acquistano questi giocattoli non a norma o pericolosi e soprattutto i bambini che li utilizzano".