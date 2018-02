Oggi, venerdì 16 febbraio, si celebra il Capodanno cinese: quello appena iniziato sarà l'anno del cane, simbolo di lealtà e tolleranza. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha voluto approfittare dell'occasione per fare gli auguri "in lingua" a tutta la comunità cinese del capoluogo lombardo, che si concentra soprattutto nella cosiddetta Chinatown di via Paolo Sarpi: "祝华人朋友们新春快乐!狗年旺上加旺!Buon Anno del Cane – simbolo di lealtà, apertura verso gli altri, onestà e tolleranza – a tutta la comunità Cino-milanese!", ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Domenica la festa a Chinatown.

La tradizionale festa per celebrare il passaggio dall'anno del gallo a quello del cane si svolgerà domenica 18 febbraio. L’appuntamento è alle ore 14 in piazza Gramsci, nel cuore della Chinatown. Esponenti della comunità cino milanese presenteranno il programma dei festeggiamenti, seguiti dal saluto del console della Repubblica Popolare Cinese a Milano Song Xuefeng e dei rappresentanti del Comune di Milano. Di fronte al palco si terranno i tradizionali spettacoli: esibizioni in abiti tradizionali e le danze di tre dragoni e di due leoni, interpretati da maestri di arti marziali.

La festa proseguirà con la pittoresca sfilata dei dragoni e dei leoni che si snoderà lungo via Paolo Sarpi fino a piazzale Baiamonti: ad accompagnare il corteo centinaia di persone in costume tradizionale e il suono dei tamburi, che secondo le antiche tradizioni ha lo scopo di allontanare la negatività e gli spiriti maligni. È dovuto alla tradizione anche la massiccia presenza del rosso, come quello delle lanterne che si trovano lungo tutta via Sarpi: per i cinesi rappresenta l’augurio di fortuna e prosperità. I festeggiamenti del Capodanno cinese sono organizzati da un comitato composto da 16 associazioni, di cui fa parte anche Uniic (Unione degli imprenditori Italia Cina): "Ogni anno cresce l’interesse per la festa del capodanno cinese. E tutta la comunità cino-milanese, con le sue associazioni, è impegnata nel promuoverlo. Ormai è un appuntamento sentito da tanti milanesi ed è una festa per tutta la città", ha detto il presidente Luca Sheng Song.