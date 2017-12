Puntuale, ineludibile come ogni anno. "Cosa fai a Capodanno"? la domanda a cui nessuno sa rispondere è da sempre la più gettonata nel periodo che va da dopo Natale fino all'ultimo giorno dell'anno. E per tutti quelli che almeno una volta nella vita ci sono passati, ecco delle valide risposte. E in questo caso ci viene in aiuto Milano che, in termini di varietà e scelta, non delude affatto perché se allo scoccare della mezzanotte, vi trovate nel capoluogo meneghino, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta su dove andare e cosa fare. Dal classico concerto in Duomo, passando per un brindisi danzereccio sgambettando al ritmo del can can o dello swing, piuttosto che con una salutare corsetta, per proseguire poi con uno show circense o la disco fiabesca e concludere infine con un tocco di cultura tra musei o cinema, c'è da scommettere che migliore conclusione di anno non ci possa essere. Non resta che spulciare per bene gli eventi e prepararsi ad uno scintillante capodanno all'ombra della Madonnina. Ecco cosa fare a Milano a Capodanno, se conosci altre cose da fare, segnalacele.

Concerto in Duomo.

Si rinnova come ogni anno il Concerto di Capodanno in piazza Duomo: sul palco il rapper Fabri Fibra e il cantautore bolognese Luca Carboni. Appuntamento nella piazza simbolo del capoluogo meneghino a partire dalle ore 21.00 per fare il conto alla rovescia, aspettando il 2018.

Beethoven all'Auditorium.

Orari: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Indirizzo: Largo Gustav Mahler, Milano

Contatti: 02 8338 9401

Per un 2018 sinfonico, appuntamento con il Coro Sinfonico LaVerdi all'Auditorium di Milano con la bacchetta di Elio Boncompagni. Appuntamento alle 20.00 per brindare al nuovo anno nel modo più armonico e classico possibile sulle note dell'intramontabile Beethoven.

Cabaret alla Fabbrica del Vapore.

Orari: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00

Indirizzo: Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano

Contatti: 02 8844 0785- sito ufficiale

Atmosfera circense alla Fabbrica del Vapore con lo spettacolo "Petit Cabaret 1924". Uno show itinerante di arti varie, interpretato da un gruppo di giovani artisti provenienti dalle scuole di circo e dalla danza contemporanea delle principali accademie europee.

Nel Paese delle Meraviglie all'Alcatraz.

Indirizzo: Via Valtellina 25, Milano

Per la fine dell'anno, le porte dell'Alcatraz si aprono per fare entrare Alice, il Bianconiglio e l'immancabile Cappellaio, lo Stregatto, il Brucaliffo e la Regina di Cuori. E dalle 22.30, il live con Blinda Band per cantare, ballare e brindare fino all'alba.

Gospel alla Santeria.

Orari: Lunedì dalle 15.00 alle 1.00, da martedì a giovedì dalle 18.00 alle 2.00, da venerdì a sabato dalle 18.00 alle 3.00, domenica dalle 20.00 alle 5.00

Indirizzo: Viale Toscana 31, Milano

Contatti: 02 2219 9381- sito ufficiale

La Santeria Social Club propone una serata con la New Era Gospel "New Year is New Era Gospel Experience" con il coro gospel che allieterà il Teatro con un repertorio funk, disco e house degli ultimi 40 anni per una serata a base di musica che ha fatto la storia.

Show Cooking all'Officina.

Orari: Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 21.00

Indirizzo: Foro Buonaparte 22, Milano

Contatti: 0272023535-sito ufficiale

Una cena scenografica all'Officina, il cocktail bar del quartiere Ticinese che per l'ultimo giorno dell'anno, propone cena a buffet, note jazz e swing e djset con "vintage Music" targato Irene Radice. C'è da scommettere che si ballerà fino all'alba per salutare il nuovo anno.

Swing allo Spirit.

Orari: Da martedì a domenica dalle 19.00 a dopo mezzanotte

Indirizzo: Via Bovisacca 57,59, Milano

Contatti: 366 721 5569- sito ufficiale

E' la moda del momento. Ballare lindy hop, shag e balboa fino all'alba, rigorosamente con musica dal vivo e con una battaglia tra band, la Jumping Jive e The Nine Pennies si sfideranno in due battaglie all'ultimo passo di danza. Che vinca il migliore.

Al Cinema.

Indirizzo: Piazza Venticinque aprile 8, Milano

Per un Ultimo dell'Anno da trascorrere sul grande schermo, puoi scegliere fra Anteo Palazzo del Cinema, Anteo Citylife e Ariosto SpazioCinema a Milano oppure Capitol SpazioCinema, Metropol SpazioCinema e per non rinunciare al cenone potrete prenotare all'Osteria del CInema all'interno dell'Anteo Palazzo del Cinema.

Al Museo.

Orari: Lunedì dalle 14.00 alle 20.30, da martedì a sabato dalle 10.30 alle 20.30

Indirizzo: Viale Emilio Alemagna 6, Milano

Contatti: 02 724341- sito ufficiale

Per un ultimo dell'anno all'insegna della cultura, la Triennale ha organizzato una serata speciale in cui sarà possibile visitare gratuitamente tutte le mostre ospitate fino all'1 di notte. Una bella occasione per chiudere l'anno in modo decisamente artistico.

La Belle Époque al Teatro della Memoria.

Orari: Da venerdì a lunedì dalle 15.00 alle 23.30

Indirizzo: Via Domenico Cucchiari 4, Milano

Contatti: 02 724341- sito ufficiale

Il Varietà di una volta. Al Teatro della Memoria per festeggiare insieme l'anno che viene, verranno eseguite le celebri arie delle più famose operette italiane, francesi e viennesi, e si ballerà al ritmo del Can Can. Un'occasione per fare un tuffo indietro nel tempo, aspettando l'anno nuovo che arriva.

Di corsa a Piazza del Cannone.

Per un capodanno sportivo, l'appuntamento è in Piazza del Cannone per la 31Run Happy New Race!, la corsa di San Silvestro aperta a tutti che prevede due percorsi non competitivi (da 5 e 10 km) e uno agonistico da 21 km. Sportivi di tutta Milano unitevi alla corsa e al brindisi finale che non mancherà.

Alla Scala.

Indirizzo: Via Filodrammatici 2, Milano

Contatti: 02887924 86- sito ufficiale