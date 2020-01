È abbastanza grave il bilancio della notte di Capodanno a Milano e in provincia: a causa dei botti, due ragazzi, in due distinti episodi, hanno subito l'amputazione di una mano. Il primo episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in via Capuana a Milano: qui, un ragazzo di 23 anni ha perso la mano a causa delle gravi feriti riportate nell'esplosione di un petardo. Stessa cosa a Cuggiono, nella provincia di Milano: qui, in via De Gasperi, la vittima è un ragazzino di 14 anni, che ha perso la mano anche lui per le ferite riportate nell'esplosione di un petardo. Fortunatamente, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Capodanno, a Limbiate giovane perde tutte le dita di una mano

Grave anche quanto accaduto a Limbiate, provincia di Monza e Brianza, dove un ragazzo di 24 anni ha perso tutte le dita di una mano a causa dell'esplosione di un petardo, che è esploso improvvisamente, forse a causa di un difetto. Il ragazzo si trovava nel parcheggio della piscina di via Da Vinci: soccorso dal personale sanitario del 118, il 24enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici si sono visti costretti ad amputargli tutte e cinque le dita di una mano, gravemente compromesse; il ragazzo ha riportato anche ferite al volto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno svolto le indagini per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.