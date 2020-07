in foto: Alberto Casadio (Foto Facebook)

Capiago Intimiano, piccolo comune della provincia di Como, è in lutto per la scomparsa dell'ex assessore Alberto Casadio, morto a 54 anni. Casadio, manager dell'azienda Sicuritalia, è deceduto a causa di una malattia contro cui lottava ormai da anni. Sposato e padre di tre figli, la sua scomparsa ha profondamente scosso il paese in cui, con la lista civica "Prospettiva Comune", era stato eletto alle scorse elezioni sostenendo il candidato sindaco Sandro Vergano, oggi all'opposizione. Proprio la lista di cui faceva parte lo ha ricordato con un messaggio su Facebook: "Ciao Alberto, la tua pacatezza, umanità, professionalità e grande coraggio, hanno fatto di te un grande Uomo, amante della vita e della famiglia. Con il tuo esempio resterai per sempre nei nostri cuori. Ci mancherai". Cordoglio è stato espresso anche dalla locale sezione della Lega: "Siamo profondamente addolorati perché il nostro paese perde un grande professionista ma, soprattutto una persona speciale".

Casadio era stato assessore al Bilancio nella giunta Vergani

Il 54enne, durante la sua esperienza in politica, era stato assessore al Bilancio nella giunta Vergani. "Ha affrontato con grande fierezza questa malattia – ha ricordato l'ex sindaco alla "Provincia di Como" -. È stato molto coraggioso. Ha cercato di fare il possibile, di non far pesare nulla agli amici. Come manager aveva la capacità di procedere in modo intelligente e riflessivo. Anche collaborando insieme abbiamo avuto modo di stare a fianco. Ma quello che mi manca è un amico che se ne va, un amico che non c’è più". I funerali di Casadio saranno celebrati oggi pomeriggio alle 17 a Intimiano, nella chiesa di San Leonardo.