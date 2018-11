in foto: I soccorsi giunti sul posto dopo la brusca frenata del treno

Per molti si è trattato solo di un grande spavento, altri invece hanno riportato diverse ferite, più o meno gravi. Ma l'incidente di questa mattina nella metro milanese M1, quando un treno ha frenato bruscamente all'altezza della stazione Uruguay, ha causato non pochi disagi: un uomo di 58 anni è caduto rovinosamente all'interno del vagone ed è stato portato in ospedale, con una sospetta frattura di una gamba. Circa quindici persone sono rimaste contuse o ferite in modo lieve e trasportate in ospedale, tra questi anche due bambini: sono stati riscontrati per tutti lievi contusioni agli arti, al torace o al capo. Mentre due passeggeri hanno invece rifiutato ogni cura. Stando a quanto comunicato in una nota dall'Atm (Azienda trasporti milanesi): "La frenata è avvenuta a seguito di un intervento di disalimentazione dell'intera linea metropolitana che si è ritenuto indispensabile poiché una persona era entrata abusivamente in galleria alle 7,47 con presunte intenzioni suicide. L'intera linea è stata pertanto disalimentata per 10 minuti, fino a quando la persona è stata individuata e fermata dalla security Atm a Loreto". Alla ripresa del servizio, si legge sempre nella nota, "un treno in ripartenza dalla stazione di Bonola M1 ha effettuato una frenata improvvisa attivata dal sistema di sicurezza dei convogli, pochi secondi dopo la rialimentazione della linea. L'Azienda, che si scusa per il disagio di questa mattina, è al lavoro per accertare le cause correlate all'innesco della frenatura. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare soccorso ai passeggeri".