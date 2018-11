Paura stamane sulla Metro Rossa M1, dove la circolazione è rimasta interrotta per ore tra le fermate QT8 e San Leonardo: come comunicato da ATM su Twitter, si è dovuto procedere alle operazioni di soccorso per un passeggero a bordo del treno. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sette ambulanze e un'automedica. La situazione è stata caotica e l'interruzione della linea ha causato non pochi problemi. A quanto pare, il problema sarebbe dovuto a un calo di tensione che avrebbe causato una brusca frenata del treno, la quale a sua volta avrebbe fatto cadere diversi passeggeri, tra cui quello rimasto ferito. Anche ad altri viaggiatori sarebbero state proposte le cure del caso, ma le avrebbero rifiutate. La situazione è rimasta a lungo complicata: i sanitari dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenuti sulla banchina della fermata Uruguay per procedere alla stabilizzazione sul posto della persona rimasta ferita, che è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale Sacco. Sulla tratta interrotta sono stati istituiti degli autobus di emergenza, ma anche gli altri treni della linea hanno subìto disagi. In totale le persone che sarebbero rimaste coinvolte dall'inconveniente sarebbero 14, tra cui anche due bambini di 8 e 10 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 8: solo verso le 10, come comunicato da Atm su Twitter, la situazione è tornata alla normalità.