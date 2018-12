Un papà che voleva "vendicare" un presunto torto subito da un figlio ha seminato il terrore al luna park di Canzo, in provincia di Como, teatro di una sparatoria. Ieri pomeriggio, stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", l'uomo ha estratto una pistola in mezzo alla folla e l'ha puntata contro un ragazzo, protagonista di una colluttazione col figlio. Il giovane non si è però spaventato e ha anzi insultato l'uomo, che a quel punto ha fatto fuoco, mirando verso terra. I colpi sono stati uditi dalla folla nonostante il frastuono delle giostre: si è scatenato il panico e la gente che si trovava in piazza Caduti alpini è fuggita. Tutti tranne il giovane e il suo aggressore: il primo è rimasto ferito, colpito a un polpaccio. Il secondo nel tentativo di rimettere la pistola nei pantoloni si è sparato un colpo in maniera accidentale, rimanendo a sua volta ferito a un gluteo. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale, uno a Cantù e l'altro al Sant'Anna di Como: per fortuna nessuno dei due è in condizioni gravi. Adesso dovranno essere i carabinieri di Asso e Como a chiarire la vicenda, prendendo provvedimenti contro il responsabile della sparatoria.