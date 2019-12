in foto: (Immagine di repertorio)

È ricoverato in gravi condizioni un uomo di 37 anni che nella notte tra ieri e oggi, martedì 24 dicembre, è stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il tragico incidente stradale si è verificato a Cantù, in provincia di Como, pochi minuti prima dell'1 di notte. Il 37enne stava percorrendo con la sua bici la via per Alzate, quando per cause da accertare è stato investito da un'automobile. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e in seguito, viste le condizioni critiche del 37enne, anche un elicottero: l'uomo, stando a quanto riferito, era infatti incosciente dopo l'impatto con la vettura e la conseguente caduta sull'asfalto.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri

Ed è stato proprio col mezzo aereo che il personale del 118 ha trasportato il ciclista all'ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato in codice rosso. Il 37enne, dopo essere stato rianimato e stabilizzato sul luogo dell'incidente, si trova adesso nel reparto di Rianimazione: nell'urto ha riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici. Si spera che la persona investita possa riprendersi: nel frattempo sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e cercheranno di capire perché l'investitore non sia riuscita a evitare l'impatto col ciclista.