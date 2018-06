in foto: Il camion e il palo della luce semi abbattuto

Incidente dalla dinamica particolare a Gorgonzola, vicino Milano. Questa mattina un camion che trasportava il pane e un'autovettura si sono scontrate tra loro per cause in via di accertamento. L'incidente, che non ha provocato per fortuna feriti, è avvenuto all'inizio del ponte che attraversa la Martesana, all'angolo tra via Bellini e via Trieste. Dopo l'urto il camioncino è finito a lato del ponte, dove inizia il passaggio pedonale, urtando con violenza contro un palo della luce. Nell'impatto il palo si è pericolosamente inclinato, rischiando di cadere nel Naviglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnati tramite un'autogrù a mettere in sicurezza il palo.