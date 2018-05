in foto: Il camion che si è ribaltato, provocando la morte di un 55enne (Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale est esterna di Milano, all'altezza dello svincolo di Pessano con l'Autostrada A4. Attorno a mezzogiorno un camion si è ribaltato per cause da accertare. Alla guida del mezzo pesante, un tir con rimorchio, c'era un uomo di 55 anni, le cui generalità non sono note. Il camionista si stava immettendo in autostrada in direzione Milano quando ha perso il controllo del camion, che si è ribaltato. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. I soccorritori purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne, morto sul colpo nel ribaltamento. Alla polizia stradale sono stati affidati i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo subito dopo l'episodio per recuperare il camion con una gru e liberare la strada da diverse bobine d'acciaio, parte del carico trasportato dal mezzo pesante. Le operazioni, come riporta l'account Luceverde su Twitter, hanno comportato la momentanea chiusura dello svincolo tra l'A4 e la Teem in direzione Milano.