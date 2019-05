in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente mortale sulla Teem, la tangenziale est esterna di Milano. Pochi minuti prima delle 13, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un uomo di 64 anni al volante di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che si è ribaltato. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il raccordo per l'Autostrada A4 e lo svincolo per Pessano con Bornago. L'uomo al volante del tir, un camion a cinque assi, era un cittadino bulgaro di 64 anni. Nel ribaltamento ha riportato ferite gravissime: sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e anche un elicottero, ma il personale paramedico non ha purtroppo potuto fare niente per salvare la vita al camionista. Il 64enne, infatti, poco dopo essere stato estratto dalle lamiere del tir dai vigili del fuoco è morto.

Chiuso il tratto in cui è avvenuto l'incidente

Le operazioni di soccorso, rivelatesi purtroppo inutili, e poi quelle per rimuovere dalla carreggiata il grosso camion ribaltato hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione stradale. Il nodo tra la A4 e la Teem è rimasto chiuso per ore, causando rallentamenti per chi proveniva da Brescia in direzione Melegnano. Per aggirare la chiusura gli automobilisti hanno dovuto proseguire sulla Autostrada A4 e prendere le uscite per la tangenziale Est o per Agrate Nord e poi riprendere la Teem dallo svincolo di Agrate Sud.