in foto: (Immagine di repertorio)

Una persona ferita, fortunatamente in modo lieve, e code chilometriche. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 8 di questa mattina sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, all'altezza di Brescia, le cui conseguenze si sono protratte per diverse ore. Protagonista dell'incidente è stato infatti un camion che trasportava macchine da cantiere. Il mezzo pesante si è ribaltato per cause da accertare, ostruendo l'intera carreggiata. Nell'episodio il conducente del camion è rimasto ferito in modo lieve. Per consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici di Autostrade per l'Italia, la Polstrada ha chiuso per ore i caselli di Ospitaletto, Rovato, Palazzolo, Ponte Oglio, Grumello e Seriate, dove sono stati fatti uscire obbligatoriamente gli automobilisti. Solo in tarda mattinata le operazioni di recupero del carico del camion e di messa in sicurezza della carreggiata si sono concluse. Alle 11.30 circa, secondo quanto reso noto da Autostrade per l'Italia, il tratto dell'A4 interessato dall'incidente – avvenuto al chilometro 208 – è stato riaperto al pubblico. Pesanti i disagi per gli automobilisti: le code sono arrivate fino a quattro chilometri. La situazione è ritornata alla normalità solo verso la tarda mattinata.