Immaginate di dover seguire delle lezioni, seduti e fermi, in un'aula al gelo. È quanto è accaduto ad alcuni studenti del liceo Decio Celeri di Lovere, in provincia di Bergamo. Questa mattina, dopo che già nei giorni scorsi erano stati segnalati problemi all'impianto di riscaldamento dell'istituto, i ragazzi sono entrati nella aule trovandole ghiacciate: la caldaia infatti non funzionava. Il preside Giovan Battista Campana, sentiti i rappresentanti degli studenti e dei genitori, ha deciso quindi di rimandarli a casa. Solo una trentina di studenti ha deciso di rimanere in classe: si trovano infatti nell'unica ala della scuola dove gli impianti di riscaldamento funzionano. Gli studenti di altre 20 classi dell'istituto, che raggruppa al suo interno un liceo classico, artistico e scientifico-sportivo, sono invece tornati a casa.

I problemi alla caldaia erano iniziati lo scorso giovedì.

Il dirigente scolastico aveva segnalato i problemi alla caldaia già lo scorso giovedì: "Avevo subito avvisato la Provincia, alle 7.30, e subito la squadra di manutenzione era intervenuta, ma i problemi si sono ripetuti anche ieri e poi appunto stamattina", ha spiegato Campana, che ha aggiunto che "attualmente si sta effettuando una nuova riparazione all'impianto e c'è una sola ala della scuola calda". Il blocco della caldaia è arrivato proprio nella settimana in cui il Buran, il vento freddo siberiano, ha fatto sprofondare tutta Italia nella morsa del gelo. Impossibile restare nelle classi fredde, anche con i cappotti. Da qui la decisione del preside.