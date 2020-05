Sono ore di angoscia a Calco, paese in provincia di Lecco. Da due giorni non si hanno più notizie di un ragazzo di 24 anni, Giovanni, residente in paese assieme alla famiglia. Il ragazzo si è allontanato da casa nella serata di domenica 10 maggio, attorno alle 22. Da allora non ha più dato sue notizie ai famigliari, che si sono rivolti alle forze dell'ordine spaventati, denunciandone la scomparsa e facendo partire le ricerche, finora senza alcun esito.

Le informazioni diramate dalla prefettura di Lecco

A coordinare le operazioni è la prefettura di Lecco, che anche tramite la propria pagina su Facebook ha diffuso alcune informazioni utili sul giovane, corredate da una sua foto. Giovanni è alto circa 190 centimetri e pesa 90 chili. Ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi marroni, una maglia verde a maniche lunghe e scarpe nere. Non sono chiari i motivi che potrebbero aver spinto il giovane ad allontanarsi da casa, né se il 24enne soffra di qualche patologia o se in passato abbia manifestato altri problemi. Dalla prefettura di Lecco invitano chiunque possa fornire contributi utili alle ricerche a contattare direttamente la stazione dei carabinieri di Brivio, impegnata attivamente nelle ricerche del giovane. Il numero per chiamare i carabinieri è lo 039.5320318. La speranza è che Giovanni stia bene e che i suoi famigliari possano presto riabbracciare il loro caro.