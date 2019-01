È morta sul colpo la donna di 49 anni investita questa mattina a Calcinate, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 in località Molirotto: sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate e i paramedici non hanno potuto fare altri che constatarne il decesso poco dopo il loro arrivo. Sul luogo dell'incidente, del quale non si conosce ancora la dinamica, sono giunte anche le forze dell'ordine che stanno effettuando le operazioni con i rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Ieri l'investimento di un'altra donna

Solo ieri sera un'altra donna è stata investita a Busnago, in provincia di Monza e Brianza, poco dopo le 17.30 da un'auto che l'ha sbalzata a diversi metri di distanza dall'impatto. La donna di 45 anni è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è giunta in codice rosso a causa di un trauma cranico. La prognosi è riservata ma le sue condizioni restano gravi.