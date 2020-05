I contagi nelle province lombarde sono in calo, anche grazie a un numero inferiore di tamponi processati nella giornata di domenica. Migliora leggermente il bilancio nel Milanese, dove sono stati registrati 46 nuovi casi contro i 64 del giorno precedente. A Milano città i nuovi casi sono 27 (domenica erano 32). Molto positivo il dato di Mantova, dove non sono stati segnalati positivi nelle ultime 24 ore. Incoraggiante anche l'andamento di Brescia (solo 3 nuovi casi, ma il dato è molto più basso rispetto ai giorni precedenti e potrebbe risentire dei pochi tamponi fatti), ma anche di Lodi e Como (più 3), Pavia e Lecco (più 4), Cremona e Varese (più 5).

Lombardia, contagi in calo nelle province

I dati forniti dalla Regione Lombardia nel suo aggiornamento quotidiano sull'epidemia di coronavirus rientrano in un trend generale di calo dei contagi che dura ormai da diverse settimane. Tuttavia è anche necessario sottolineare che i tamponi processati ieri sono 5.461 contro gli 11.457 del giorno precedente. L'ampiezza dello screening è stata quindi dimezzata, con evidenti effetti di riduzione dei numeri. Non a caso la percentuale di positivi rispetto ai tamponi (pari al 2,6 per cento) è in rialzo rispetto a quelle dei giorni scorsi.

Morti e casi positivi in calo, ma Fontana chiede prudenza

Resta quindi più che mai valido il monito alla prudenza, ribadito anche dal governatore lombardo Attilio Fontana in relazione al dato sugli zero decessi rilevati domenica in tutta la regione. "Non voglio distribuire troppo entusiasmo perché negli ultimi giorni abbiamo assistito ad assembramenti che sono un po' preoccupanti", ha spiegato.