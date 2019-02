in foto: Il ponte di viale Fulvio Testi durante i lavori dello scorso agosto

Stop al traffico per oltre mezz'ora e disagi alla circolazione su viale Fulvio Testi, importante arteria stradale a Nord di Milano. Pochi minuti dopo le 14 un tratto della strada è stata chiusa perché dal cavalcavia della ferrovia che si trova in zona Istria è stata segnalata la caduta di alcuni calcinacci. Sul posto, come segnalato dall'account Infomobilità del Comune di Milano, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. I primi hanno valutato l'entità dei danni e si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza il ponte ferroviario. I vigili urbani si sono invece occupati della mobilità: hanno transennato viale Fulvio Testi tra le vie Guarini e Zocchi bloccando il traffico verso il centro città. Già in passato dal ponte su viale Fulvio Testi si erano verificati dei cedimenti: era accaduto lo scorso agosto. Dopo alcuni lavori l'assessore alla Mobilità Marco Granelli aveva assicurato che non c'era alcun pericolo. Anche in questa circostanza, secondo quanto reso noto da Infomobilità, dopo oltre mezz'ora viale Fulvio Testi è stata completamente riaperta al traffico, dopo che il cavalcavia è stato messo in sicurezza.