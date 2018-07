Cade un albero nel parco Belfiore a Mantova: quattro feriti

Un albero, per cause ancora in corso di accertamento, è crollato questo pomeriggio in un’area picnic deel parco Belfiore, a Mantova, provocando quattro feriti, come rende noto l’Areu. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze, un’automedica e un’eliambulanza. Non si conoscono ancora le condizioni di salute delle sei persone che sono rimaste ferite.