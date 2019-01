Macabro ritrovamento a Rescaldina, in provincia di Milano. Poco prima di mezzogiorno nel mezzo di un campo agricolo che si trova in via Grigna, nella zona industriale del paese, è stato trovato il cadavere di un uomo. Il corpo apparterrebbe a un cittadino senegalese di circa 50 anni residente a Novara. Si tratterebbe di omicidio: sul corpo sarebbe stata trovata una ferita d'arma da fuoco e altre procurate da un oggetto contundente. In un primo momento la procura di Busto Arsizio, competente a livello territoriale su Rescaldina, non aveva escluso alcuna ipotesi, da quella di una morte naturale a un'overdose: il luogo del ritrovamento del cadavere è infatti poco distante dal bosco del Rugareto, a cavallo fra Rescaldina e il Basso Varesotto, dove è frequente lo spaccio di droga. Ed è proprio un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio che potrebbe essere il movente dell'omicidio. Il magistrato di turno, Rosaria Incardona, ha effettuato un sopralluogo nell'area del ritrovamento, dove si trovano anche i carabinieri della compagnia di Legnano, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Erano intervenuti anche i paramedici del 112 con un'ambulanza e un'automedica, anche se per l'uomo non c'era ormai più niente da fare.