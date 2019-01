in foto: Una veduta della villa in cui è avvenuto il ritrovamento

Il cadavere di un uomo, ormai ridotto a uno scheletro, nascosto da qualcuno all'interno di una cavità tra i muri di una dimora Settecentesca. Ci sono tutti gli ingredienti di un thriller nella vicenda emersa a Senago, piccolo comune in provincia di Milano. Il macabro ritrovamento risale a due giorni fa e le indagini dei carabinieri hanno già portato ad alcuni significativi passi in avanti verso la risoluzione di un caso che resta però avvolto dal mistero. Lo scheletro è stato ritrovato da alcuni operai che stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione nella storica Villa Po, detta anche "Villa degli occhi". Una dimora costruita prima del 1721 e che è censita tra i beni di valore culturale della Lombardia. La villa, che si trova in via XXIV maggio, nel centro abitato di Senago, sette anni fa è stata oggetto di lavori di restauro ed è stata divisa, in parte, in vari appartamenti. Proprio durante un intervento in uno di questi alloggi gli operai si sarebbero imbattuti nello scheletro.

Si indaga su un albanese scomparso a Genova cinque anni fa

I muratori e il proprietario dell'abitazione sono già stati ascoltati dagli investigatori: il loro coinvolgimento nella vicenda è stato categoricamente escluso. Dalle prime indagini sui resti è invece emersa una pista: il cadavere potrebbe appartenere a un uomo – la cui età era già stata situata in una fascia tra i 35 e 45 anni – morto cinque anni fa, molto probabilmente in un luogo diverso da quello del ritrovamento. Per questo gli inquirenti stanno passando al vaglio le denunce di scomparse di un lustro fa: al momento, da quanto ha fatto sapere l'Arma, ci si starebbe concentrando su un uomo di nazionalità albanese che era scomparso a Genova in un arco temporale compatibile con quello del decesso. Si tratta però solo di una delle tante ipotesi, al momento. Si continua a indagare anche per capire le cause della morte: si è trattato di un omicidio? E soprattutto: chi ha posizionato il cadavere tra i muri della villetta? Domande alle quali non sarà facile rispondere.