in foto: (Immagine di repertorio)

Il cadavere di una donna di 43 anni è stato trovato ieri pomeriggio in un condominio di Rozzano, nell'hinterland di Milano. A fare la macabra scoperta attorno alle 15.30 è stata un'inquilina dello stabile che si trova in via Ginestre: la donna ha dato l'allarme ma quando sono arrivati i soccorritori per la 43enne non c'era ormai più niente da fare. Stando a quanto ricostruito il cadavere si trovava per terra al primo piano dell'edificio, vicino all'ascensore. La vittima è stata identificata: si tratta di una donna di nazionalità brasiliana già nota per problemi di tossicodipendenza. La 43enne non viveva nel condominio, motivo per cui si sta cercando di capire perché si trovasse lì.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza

A indagare sulla vicenda sono i carabinieri: da un primo esame esterno della salma non sono stati rilevati segni di violenza ma adesso sul cadavere verrà eseguita l'autopsia che servirà a chiarire le cause e l'orario esatto della morte. In attesa degli esiti dell'esame autoptico le indagini dei militari dell'Arma proseguono nella maniera tradizionale: si sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della 43enne, per capire se magari avesse conoscenti o amici all'interno del palazzo che potrebbero giustificare la sua presenza in via Ginestre. Tra le ipotesi sul suo decesso, considerando i problemi di droga della 43enne, non è esclusa quella legata a un'overdose o a un malore legato al consumo di stupefacenti.