in foto: Immagine di repertorio

Una macabra scoperta questa notte, quella tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, quella fatta dalle forze dell'ordine di Bodegno, paese in provincia di Sondrio. Come comunicato da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) della Lombardia, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 45 anni nei pressi del ponte di Val Pilotera. Non sono ancora note, al momento, le cause del decesso.

Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto

Il corpo, ritrovato verso l'una di mattina circa, è stato rinvenuto privo di vita. Inutile, quindi, l'uscita dei sanitari del 118, aiutati anche dal corpo del soccorso alpino e speleologo. Le forze dell'ordine hanno avviato un indagine per ricostruire l'identità e gli ultimi movimenti dell'uomo, e capire come mai il suo cadavere fosse nel luogo in cui è stato ritrovato.

A Milano ritrovato il cadavere di un presunto cloachard

Pochi giorni fa, il 19 febbraio scorso, anche a Milano è stato trovato senza vita il corpo di un uomo. Il ritrovamento è stato segnalato ad Areu poco prima delle 10 di mattina da alcuni operatori ecologici dell'Amsa. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo – un 64enne, F.J. – sarebbe stato un cloachard. Il suo cadavere è stato rinvenuto in largo Marinai d'Italia, all'interno del Parco Formentano. Gli agenti della polizia e della locale sono al lavoro per stabilire le cause del decesso e i suoi ultimi spostamenti. L'uomo sarebbe originario dello Sri Lanka.