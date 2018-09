in foto: Immagine di repertorio

Una bellissima storia di altruismo e di civiltà quella che arriva da San Giorgio su Legnano, piccola cittadina della provincia di Milano. Il protagonista della vicenda si chiama Ahmad Shahzad, un operatore ecologico di 32 anni, di origine pakistana che, nello svolgimento del suo lavoro, dopo aver rinvenuto una somma di denaro considerevole, quasi 5mila euro, non ci ha pensato due volte a restituirla al legittimo proprietario, diventando così l'eroe dell'intera comunità e di Parabiago, paese in cui vive. Ahmad, che lavora all'isola ecologica in via Ragazzi del '99, nello svolgimento della sua attività ha ritrovato 4.700 euro in un paio di scarpe che un uomo ha gettato nella spazzatura. Ahmad ha così rintracciato il legittimo proprietario e ha restituito la considerevole somma di denaro.

"Siamo fieri ed orgogliosi di avere nella nostra piattaforma ecologica un operatore come Ahmed. Non solo per la sua cortesia e professionalità, che da anni vengono apprezzate dai sangiorgesi, ma soprattutto perché con questo gesto ci ha dimostrato cosa vuol dire essere persone che sanno fare la differenza. Grazie Ahmad a nome di Tutti i Cittadini Sangiorgesi" ha scritto su Facebook commentando la notizia Walter Cecchin, sindaco di San Giorgio su Legnano.