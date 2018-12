in foto: I rifiuti portati a casa del cittadino maleducato (Foto dal profilo Facebook del sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno)

Aveva provato a fare il "furbetto" abbandonando dei sacchetti dell'immondizia per strada. Ma un cittadino di Cassano Magnago, in provincia di Varese, se li è ritrovati davanti casa. Non solo: assieme ai vigili, che gli hanno riportato la sua immondizia, si è presentato anche il sindaco della cittadina, Nicola Poliseno. E così oltre alla multa per l'abbandono dei rifiuti per strada, il cittadino maleducato ha dovuto anche subire l'onta di sorbirsi il giusto rimprovero per il suo comportamento incivile.

Il responsabile del gesto ha detto che non lo farà più

Il primo cittadino del comune del Varesotto ha fatto anche di più, decidendo di pubblicare una foto dei sacchetti incriminati rispediti al mittente sulla propria pagina Facebook. Lo ha fatto con un fine educativo: "Ecco qua il nuovo metodo con lezione di educazione civica per un altro ‘super fenomeno' che credeva di essere furbo ma non è stato così", ha scritto Poliseno. A quanto pare il concittadino del sindaco si è meritato la "punizione" simbolica: solo tre settimane fa infatti era stato multato di 50 euro sempre per aver abbandonato la spazzatura in strada, la centrale via del Lavoro. Quando gli è stato segnalato che altri sacchetti erano stati lasciati nella stessa via, il sindaco ha deciso di farli controllare: dagli scontrini e altri materiali buttati all'interno si è riusciti a risalire al colpevole e, quando è stato chiaro che si trattava della stessa persona di tre settimane prima, è scattata la lezione: "Beccato un altro sporcaccione maleducato, sanzionato e riportati a casa sua i rifiuti per essere differenziati nel rispetto del regolamento in vigore". Il post ha ottenuto centinaia di reazioni positive: ma la cosa più importante è che lo stesso autore del gesto si è impegnato a non abbandonare più rifiuti per strada in futuro.