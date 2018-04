Un uomo di 31 anni, di professione pizzaiolo, è stato arrestato a Settimo Milanese, in provincia di Milano, con l'accusa di violenza sessuale. Martedì pomeriggio l'uomo, un cittadino egiziano con regolare permesso di soggiorno, ha aggredito una ragazza di 19 anni nel parcheggio che si trova in via don Luigi Sturzo, nelle vicinanze del Comune. A riportare la notizia è stata la stessa amministrazione comunale di Settimo Milanese sulla propria pagina Facebook. Il 31enne, residente a Milano, si sarebbe avvicinato alla ragazza, che risiede a Settimo Milanese ed era appena scesa dalla sua auto, per chiederle un'indicazione. Era solo una scusa: subito dopo l'uomo l'ha buttata per terra e si è messo a cavalcioni su di lei, palpeggiandola ovunque e cercando di stuprarla. Le urla della ragazza hanno messo in fuga l'aggressore e hanno richiamato l'attenzione di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. Le stesse hanno poi guidato i carabinieri, prontamente intervenuti, nell'individuazione e nell'arresto del 31enne.

L'arrestato si trova in carcere a San Vittore

L'arrestato, che lavora come pizzaiolo a Milano, era fuggito in un parco a poca distanza dal parcheggio. Era visibilmente ubriaco e forse aveva cercato di aggredire un'altra donna prima di puntare le proprie attenzioni verso la 19enne. L'uomo si trova adesso nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida dell'arresto. La 19enne è rimasta comprensibilmente sconvolta per l'accaduto, anche se non avrebbe per fortuna riportato ferite: la ragazza è stata sentita anche dall'amministrazione comunale, cui ha raccontato la violenza subita.