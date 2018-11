in foto: (Immagine di repertorio)

Il calorifero elettrico che la teneva al caldo ha preso fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito. E una donna di 70 anni purtroppo non ha avuto scampo: è morta a causa non tanto delle fiamme, quanto del fumo tossico respirato a lungo. La tragedia è avvenuta due sere fa a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La vittima, probabilmente, si era addormentata accanto alla stufa elettrica e non si è accorta di nulla. Ad accorgersi del fumo che usciva dall'appartamento è stata, verso le 21.30, la figlia della donna, che abita poco lontano. Ha chiamato subito i vigili del fuoco, il cui intervento è stato però inutile: quando sono entrati nell'abitazione hanno trovato la donna ormai priva di vita sul divano e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza l'area, liberando l'abitazione dal fumo. Poi hanno ricostruito a grandi linee quanto accaduto: le fiamme che si sono sprigionate dal calorifero si sono poi propagate al divano e a parte dell'arredamento, producendo il fumo tossico che ha ucciso l'anziana.