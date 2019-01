in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta la donna di 40 anni investita lunedì pomeriggio da un'auto a Busnago, in provincia di Monza e Brianza, lungo via Belgioso. La vittima stava camminando in una stradina poco distante dal centro abitato della città quando una Fiat Multipla l'ha travolta sbalzandola in un campo lungo la strada. L'auto che si è subito fermata per prestare soccorso era guidata da un uomo per il quale si profila ora il reato di omicidio stradale. La donna era stata ricoverata immediatamente presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un violento trauma cranico, ma non hai mai ripreso conoscenza. E dopo due giorni, la scorsa notte, si è spenta. Solo ieri una donna di 69 anni è stata investita e uccisa a Varese da un'auto in via XXV aprile. L'incidente avvenuto alle 7 del mattino ha provocato la morte sul colpo della malcapitata che ha sbattuto la testa sull'asfalto dopo il violento impatto con la Smart.